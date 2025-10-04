Володин: лидеры ЕС запугивают граждан военной риторикой для сохранения власти

Председатель Госдумы заявил, что о мире в основном говорят в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, в Китае и Индии

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Европы пытаются запугивать свое население разговорами о войне из-за того, что они сами втянули себя в украинский конфликт и хотят сохранить свою власть. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин проанализировал с помощью искусственного интеллекта риторику государственных деятелей разных стран и сравнил, где чаще звучат слова о войне или мире.

"О мире преимущественно говорят в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, в Китае и Индии. О войне - руководство большинства европейских стран и Евросоюза. <...> Фон дер Ляйен, Каллас, Стармер, Навроцкий, Макрон, Мерц и примкнувшие к ним сателлиты из Прибалтики, - втянув себя и других в войну на Украине для самосохранения во власти, пытаются запугать население своих стран", - написал он в Max.

Володин также отметил, что в США звучит обсуждение мира, хоть и на данный момент преобладает военная риторика. Жители Европы, в отличие от своих лидеров, не хотят войны. По его словам, мир наступит быстрее, если виновники украинского кризиса в лице "зловонной кучки подельников" экс-президента США Джо Байдена уйдут вслед за ним.

"Тогда сбудется мечта президента США Трампа, которому обмылки предшественника мешают ее осуществить", - отметил председатель ГД.

Володин предложил лидерам стран Европы послушать произнесенные на пленарной сессии "Валдая" слова президента России Владимира Путина, в которых он призвал европейских политиков, утверждающих о российской угрозе, "уняться", "спать спокойно" и "заниматься своими проблемами".