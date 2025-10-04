Додик: планы по изоляции не страшны России
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Запад совершает большую ошибку на Украине, Россию не испугают ни планы НАТО, ни попытки изоляции. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи на полях заседания клуба "Валдай".
"ЕС совершает на Украине ту же большую ошибку, которую допустил на Западных Балканах. Мы думаем, все, что происходило с нами в бывшей Югославии, было тренировочной площадкой для западных творцов глобальных неолиберальных процессов, которые готовились к Украине. Конечно, это несравнимо. Россию невозможно окружить войсками НАТО и изолировать таким образом, как это было сделано с нами, сербами", - сказал Додик.
Он отметил, что "венгерская политика выступает в качестве единственного проблеска разума на Западе". "Она просто оценивает позиции сторон, упорядочивает факты, и нетрудно сделать вывод, что, конечно же, эйфория вокруг принятия Украины в Европейский союз противоречит всему, что мы знаем о нем. В Европейский союз не вступают страны, границы которых не определены, которые имеют такие ярко выраженные экономические и социальные проблемы, - сказал Додик. - Очевидно, что западным стратегам необходимо втянуть Украину в свои ряды, чтобы всегда обвинять Россию. Они не понимают, что русским на самом деле все равно, что они замышляют, у России свой собственный путь, и я здесь могу заверить, что Россия стабильна, у нее нет никаких внутренних проблем, которые могут дестабилизировать ее, и политика, проводимая президентом Путиным, направлена исключительно на стабилизацию".
Полный текст интервью будет опубликован 5 октября.