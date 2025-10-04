Гагкуев: отказ от глобализации в пользу национального характерен для многих стран

Исполнительный директор фонда "История Отечества" заявил, что формируется новая система международных отношений

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Серьезное изменение международной обстановки, происходящее в последние годы, привело к пересмотру ориентиров во многих странах мира, и сейчас в десятках государств наблюдается все большее внимание к национальным особенностям, заявил исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев в ходе научно-практической конференции "Русская идея как цивилизационная парадигма".

"На наших глазах оформляется новая международная система международных отношений. И, отстаивая свою независимость в рамках продолжающейся специальной военной операции, Россия сегодня выступает одним из лидеров формирования нового полицентрического мироустройства. И вместе с вновь возрастающей ролью государственного суверенитета, появлением новых центров силы, его [нового мироустройства] отличительной чертой, на наш взгляд, безусловно, станет и отказ от глобальной культуры, стремления подменить традиционную культуру народов мира искусственной унифицированной версией. Вследствие этого глобального процесса и в нашей стране, и в десятках других государств по всему миру миллионы людей обращаются к национальной истории и культуре, ищут в них точки и соприкосновения, и опоры для взаимодействия с другими странами и для своего развития", - сказал Гагкуев.

Он отметил, что ярким примером таких поисков и того, как выстраивается на базе этого взаимодействие, стал прошедший недавно Международный форум объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"[В ходе форума] мы обсуждали, как выстраивать диалог культур на основе традиционных ценностей. Дискуссия вызвала широкий интерес представителей из десятков стран мира. В этой связи предметный разговор об отличительных чертах, формирующих культурный код России, на наш взгляд, как никогда актуален. Истоки цивилизационных особенностей России кроются в наших традиционных духовно-нравственных ценностях, сформировавшихся и передающихся из поколения в поколение на протяжении нашего тысячелетнего исторического пути", - подчеркнул Гагкуев.

Научно-практическая конференция "Русская идея как цивилизационная парадигма" проходит в субботу в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Ее организаторами выступили фонд реализации общественных проектов "Время", который с 2004 года реализует программу Президентского фонда культурных инициатив по проведению Евразийского философского конгресса и Евразийской философской премии, а также научно-методический центр Тюменского госуниверситета. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки РФ.