Пушков: Чехия может стать союзником Венгрии в ЕС в случае победы партии Бабиша

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Венгрия может получить нового союзника в ЕС после победы политического движения ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемого Андреем Бабишем, на парламентских выборах в Чехии. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"У [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана может появиться союзник в ЕС в лице Андрея Бабиша - чешского консерватора и евроскептика", - написал Пушков в своем телеграм-канале. По его словам, "если Бабишу по результатам выборов удастся сформировать правительство, нынешний либеральный пробрюссельский кабинет уйдет в отставку и политический профиль Чехии изменится".

ANO после подсчета голосов на 99,84% избирательных участках республики собрало 34,62% голосов избирателей и получило 80 депутатских кресел в 200-местной нижней палате парламента. В Палату депутатов прошли в общей сложности шесть политических сил. Явка избирателей составила 68,91%. ANO будет вести переговоры о создании правительства страны с SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motorist ("Автомобилисты").