Путин заявил, что на "Валдае" честно излагал суть вопросов

Реакция Запада - их дело, подчеркнул глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал, что на пленарной сессии "Валдая" честно излагал суть вопросов, а то, как на это отреагировали западные страны - их дело. Об этом российский лидер заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Я просто честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам. Ну а это уже дело моих коллег (лидеров западных стран - прим. ТАСС), как на это отреагировать. Я говорю искренне и по-честному", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в выступлении излагал актуальные вопросы "как есть, как было на самом деле" и так, как сам "хотел бы видеть развитие ситуации". Примут ли к сведению страны Запада слова российского лидера, как он сам отметил, "зависит от позиции тех людей, о которых так или иначе [на "Валдае"] говорили". "Кому-то что-то понравится, кому-то нет. У меня не было цели, я никогда не ставлю такой цели, что-то сделать приятно. Я просто говорю, как есть", - заключил Путин.-