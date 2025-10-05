Путин и Рахмон обсудили предстоящий госвизит президента России в Таджикистан

Российский лидер поздравил таджикского коллегу по телефону с днем рождения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону подготовку к предстоящему визиту главы российского государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Между лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Рахмона с днем рождения. "Затронуты вопросы, связанные с подготовкой предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Таджикистан", - говорится в сообщении.

Российский президент также направил таджикскому лидеру поздравительную телеграмму в честь дня рождения.