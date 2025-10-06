Медведев посетит КНДР по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи

Годовщина основания ТПК празднуется 10 октября

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев полетит в КНДР и поучаствует в торжествах в честь 80-летия создания Трудовой партии республики. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России".

"По приглашению Центрального комитета Трудовой партии Кореи делегация Всероссийской политической партии "Единая Россия" во главе с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым посетит КНДР и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи", - говорится в сообщении

Партия была основана в 1945 году. Она является правящей в КНДР. В настоящее время ее возглавляет Ким Чен Ын. Годовщина основания ТПК празднуется 10 октября.