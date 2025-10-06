Грушко: Европа идет по пути эскалации, оказывая все больше помощи Украине

Замглавы МИД РФ отметил, что такая тенденция также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений

Замглавы МИД РФ Александр Грушко © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Европа, оказывая все больше помощи киевскому режиму и направляя ему все более дальнобойные и смертоносные вооружения, идет по пути эскалации. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Риски [эскалации] очень велики. Мы видим, что Европа сама идет по пути эскалации. Это выражается как во все большей помощи, которую оказывают западные страны самой Украине, направляя туда все более и более дальнобойные, смертоносные вооружения, и это также выражается в военно-политической ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество учений. Характер этих учений приобретает все более и более агрессивный характер", - указал замминистра иностранных дел.

Грушко отметил, что отрабатываются наступательные операции с высадкой десанта, увеличивается разведовательная воздушная деятельность, а также усиливается опора на ядерный компонент в этих учениях. "Вдоль наших границ летают американские стратегические бомбардировщики. Это очевидная линия на военную конфронатацию с Россией и вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется", - заключил замглавы МИД РФ.