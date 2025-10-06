Грушко: страны ЕС готовятся к военному столкновению с Россией

Замглавы МИД отметил, что есть очевидная линия на военную конфронтацию с РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) ведут подготовку к военному столкновению с Россией, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Это очевидная линия на военную конфронтацию с Россией и вообще на подготовку к военному столкновению с Россией, если говорить о характере военной деятельности и характере военного планирования, которое там осуществляется", - сказал замминистра, говоря о ситуации на восточном фланге НАТО, где растет количество военных учений.