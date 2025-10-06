В ЦИК заявили, что Россия может прекратить участие в БДИПЧ, не "хлопая дверью"

По словам члена Центризбиркома Павла Андреева, Россия сталкивается с системными проблемами в работе Бюро

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия может перестать играть по навязываемым БДИПЧ правилам, при этом не "хлопая дверью". Такое мнение высказал член ЦИК РФ Павел Андреев в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного целесообразности участия РФ в деятельности бюро.

По словам Андреева, Россия сталкивается с системными проблемами в работе БДИПЧ. Среди претензий он отметил в том числе явно политизированные оценки выборов в странах, "неудобных Западу", ограничение участия российских экспертов в миссиях, непрозрачность подготовки докладов и игнорирование мнения российских наблюдателей. По его данным, за последние пять лет БДИПЧ организовало 125 миссий различного масштаба на выборах, при этом россияне приняли участие лишь в 21 миссии - преимущественно на постсоветском пространстве, а также в Сербии.

"И здесь мы должны задать себе вопрос: будем ли мы и дальше стоять в предбаннике перед закрытыми дверями, за которыми политические пигмеи, которым даровали какую-то власть, как они считают, решают - пустить нас или нет? Великая держава, как мне кажется, не должна себя так вести. Дело не в том, чтобы хлопнуть дверью. Есть примеры, когда мы приостанавливали членство - как в ОБСЕ, с другой стороны, пример с ПАСЕ, где мы, по сути, ничего не потеряли, прекратив участие. Но абсолютно точно - нам нужно перестать играть по правилам, которые диктует БДИПЧ, исходить исключительно из собственных интересов", - заявил Андреев.

Он также подчеркнул, что методология наблюдения в БДИПЧ не согласована с государствами - участниками ОБСЕ, а мнения российских наблюдателей при подготовке докладов фактически не учитываются. Также он отметил, что ЦИК неоднократно призывал БДИПЧ к диалогу. "Мы говорим, напоминаем, в том числе с учетом назначения нового руководителя БДИПЧ. Элла Александровна [Памфилова] направляла ей поздравительное письмо с приглашением к диалогу. Реакции особо нет", - добавил он.