Путин поручил предусмотреть в бюджете финансирование медучреждений в Магадане

Речь идет о Магаданском областном диспансере фтизиатрии и инфекционных заболеваний и областном роддоме

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Магадан поручил при формировании проекта федерального бюджета на ближайшие три года предусмотреть выделение средств на строительство Магаданского областного диспансера фтизиатрии и инфекционных заболеваний, завершение работ по созданию областного роддома, а также на укрепление берега Охотского моря в бухте Нагаева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Предусмотреть, в том числе при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, выделение в 2026 ‒ 2028 годах бюджетных ассигнований на строительство комплекса лечебно-диагностических отделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Магаданский областной диспансер фтизиатрии и инфекционных заболеваний", на завершение строительства объекта "Областной родильный дом в г. Магадане на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 10 мест", - сказано в тексте поручения.

Поручение президента кабмину также предусматривает выделение средств на укрепление берега Охотского моря в бухте Нагаева от парка "Маяк" до инфекционного отделения Магаданской областной больницы.

Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства до 15 декабря, далее - один раз в год.