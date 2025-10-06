Захарова: Польша показала некомпетентность как "страна - хозяйка" форумов ОБСЕ

Дипломат заявила, что как минимум пятерым экспертам, планировавшим принять участие в "Варшавской конференции по человеческому измерению", "аннулировали уже выданные визы"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Польша расписалась в собственной некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с аннулированием Варшавой виз представителям российского гражданского общества.

По словам дипломата, как минимум пятерым экспертам, которые планировали принять участие в "Варшавской конференции по человеческому измерению" 6-17 октября под эгидой действующего председательства ОБСЕ, "аннулировали уже выданные визы".

"Польша окончательно расписалась в своей абсолютной некомпетентности в качестве "страны - хозяйки" форумов ОБСЕ. Официальная Варшава погрязла в русофобии и стала просто неспособна обеспечить безопасность всех прибывающих на ее территорию делегаций, как и предоставить беспрепятственный доступ к мероприятиям ОБСЕ всем участникам на недискриминационной основе", - подчеркнула Захарова.