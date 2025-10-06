Путин поручил смягчить условия госэкспертизы для приоритетных проектов

Срок исполнения поручения установлен до 2 февраля 2026 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать законодательство таким образом, чтобы государственную экспертизу наиболее важных проектов можно было проводить без сдачи сведений об источнике и размере финансирования.

Поручение дано по итогам поездки главы государства в Магадан. Тогда глава региона Сергей Носов пожаловался на сложности со строительством инфекционной больницы. Губернатор отметил, что власти не могут пройти госэкспертизу для проверки сметной стоимости, поскольку не определен источник финансирования. При этом без госэкспертизы бюджетные деньги на проект нельзя выделить.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность непредставления сведений об источнике и размере финансирования для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства <…> в случае наличия поручения президента РФ или председателя правительства РФ", - говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении президента.

Срок исполнения поручения - 2 февраля 2026 года.