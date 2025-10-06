Минсельхоз Воронежской области возглавил экс-министр по развитию муниципалитетов

Валерий Мелещенко с 2020 по 2023 годы работал в региональном департаменте аграрной политики, был начальником отдела, первым замруководителя департамента

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Валерий Мелещенко с 7 октября переходит в региональном правительстве на должность министра сельского хозяйства, сообщила пресс-служба облправительства.

"Губернатором Александром Гусевым подписаны указы об освобождении Мелещенко Валерия Николаевича с 6 октября 2025 года с замещаемой должности министра по развитию муниципальных образований региона и о его назначении на государственную должность Воронежской области министра сельского хозяйства Воронежской области. Валерий Мелещенко назначается на указанную должность с 7 октября 2025 года на срок полномочий губернатора", - говорится в сообщении.

Мелещенко с 2020 по 2023 годы работал в региональном департаменте аграрной политики, был начальником отдела, первым замруководителя департамента. Потом возглавил департамент по развитию муниципальных образований, преобразованный в министерство.

Предыдущий глава регионального Минсельхоза Алексей Сапронов назначен на должность одного из заместителей председателя правительства Воронежской области. Он сменил Виктора Логвинова, избранного в областную думу.