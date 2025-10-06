МВД опровергло данные о дефектах в загранпаспортах

В 2025 году таких жалоб в ведомство не поступало, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Информация о выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, ставших причиной отказа россиянам пересечь границу РФ, не соответствует действительности, в 2025 году таких жалоб в МВД не поступало. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Информация в СМИ о якобы выявлении технических дефектов в заграничных паспортах, которые послужили причиной для отказа гражданам Российской Федерации в пересечении государственной границы нашей страны, не соответствует действительности", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что в 2025 году в МВД России не поступало обращений или жалоб от граждан по данным фактам.

Она также отметила, что особенности в заполнении полей документа не являются причиной признания загранпаспорта недействительным и основанием для его изъятия. Вместе с тем в МВД рекомендовали россиянам при получении заграничного паспорта быть внимательными и тщательно проверять правильность внесенных в него сведений.