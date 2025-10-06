ГД 7 октября обсудит ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с Кубой

На пленарном заседании депутаты также обсудят ратификацию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 7 октября рассмотрят законопроект о ратификации межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Кубой. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.

"7 октября на пленарном заседании рассмотрят законопроект о ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве", - сказал источник.

Документ о ратификации внес на рассмотрение Госдумы кабмин. Согласно пояснительной записке, ратификация соглашения "обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества", а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в этой сфере.

Собеседник ТАСС обратил внимание, что на завтрашнем пленарном заседании депутаты также обсудят ратификацию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой. В соответствии с документом Россия и Того будут участвовать в совместных военных учениях, заниматься подготовкой и обучением военных кадров.

Правительство РФ внесло это соглашение на ратификацию в Госдуму 2 августа текущего года. В кабмине указали, что ратификация документа будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества стран в военной области, а также обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двусторонних отношений в этой сфере.