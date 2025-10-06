Сенатор Волошин: Восточная Европа обрекла Украину на конфликт из-за своих обид

Политик отметил, что русофобская истерика и отсутствие стратегического мышления у Польши и стран Прибалтики стали одним из факторов кризиса в Европе

ДОНЕЦК, 6 октября. /ТАСС/. Страны ЕС из Восточной Европы вместо партнерских отношений с Россией и дипломатии выбрали пресекать любые попытки диалога из личных обид, что привело Украину на путь вооруженного конфликта и поставило под угрозу безопасность всего континента, такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин, комментируя слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (занимала пост в 2005-2021 годы) о срыве переговоров с Россией в 2021 году.

Меркель заявила, что Польша, Эстония, Латвия и Литва сорвали дипломатические переговоры с Россией в 2021 году и таким образом косвенно способствовали началу военного конфликта на Украине. Ее слова 6 октября привела газета Bild.

"Польша и страны Прибалтики, действуя из антироссийских комплексов и исторических обид, поставили под удар не только собственную безопасность, но и безопасность всего континента, и, по сути, обрекли Украину на путь войны. Таким образом, именно русофобская истерика и отсутствие стратегического мышления стали одним из факторов, приведших Европу к нынешнему кризису", - сказал сенатор.

Он добавил, что в 2021 году у Европы еще оставался шанс на политическое урегулирование всех конфликтов, однако был сознательно уничтожен. С 2022 года радикальные настроения восточноевропейских государств переняли центры принятия решений в лице Франции и Германии, а европейские элиты "заняты не поиском мира, а демагогией, русофобией и освоением миллиардов евро на милитаризацию".

"В итоге Евросоюз превратился из потенциального партнера в силу, которая вставляет палки в колеса любым попыткам диалога, не понимая, что разрушая мосты, он разрушает собственное будущее", - отметил сенатор.