Дипломат Тяпкин: отношения ФРГ с Россией не восстановятся в ближайшее время

Директор третьего европейского департамента МИД РФ отметил, что для диалога необходимо желание обеих сторон, но власти Германии рушат отношения с РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва никогда не отказывалась от диалога с Берлином, однако нынешняя риторика властей Германии говорит о том, что российско-германские отношения не восстановятся в ближайшем будущем. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в эфире Первого канала.

"Дипломатия в принципе подразумевает решение всех разногласий диалогом. Но для того, чтобы он состоялся, нужно желание двух сторон. Мы со своей стороны никогда не отрицали, что руку не убираем - мы всегда готовы к диалогу, - сказал дипломат. - А вот готовы ли к диалогу наши партнеры? Ответа нет. Более того, по их заявлениям сегодня я бы не стал с уверенностью говорить о том, что в ближайшей перспективе мы сможем в отношениях с Берлином выйти на какой-то прагматичный уровень".

Как отметил дипломат, правительство Германии "с азартом" рушит отношения с Россией, которые создавали предыдущие поколения, заморожены и экономические отношения, и гуманитарные контакты.

"Когда общался с нашими немецкими коллегами и спрашивал, что они творят, даже придумал такую аллегорию. Говорю: «Вы порвали ткань двусторонних отношений, порвали каркас и теперь рушите фундамент». Они начинают вилять, говорят: «Нет, ну почему же»", - добавил Тяпкин.

Он отметил, что политический класс ФРГ забывает о том, с каким трудом далось примирение двух народов в 1945 году. "Нормальные люди, обычные жители Германии по-иному смотрят на эти вещи", - подчеркнул дипломат.

По его словам, у правящих элит Германии присутствует чувство реваншизма, они видят свою основную стратегическую задачу в том, чтобы добиться пересмотра коллективной памяти ответственности Германии за преступления нацизма и другие преступления, которые она совершила.