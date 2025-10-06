Реклама на ТАСС
Участники московского формата обсудят нацбезопасность Афганистана

Седьмое заседание МФК откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров
21:04
21:04

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Седьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану (МФК) пройдет во вторник в Москве. Ожидается, что его участники обсудят шаги по содействию процессу афганского национального примирения и расширению взаимодействия государств региона с Кабулом во всех сферах межгосударственных отношений.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что на встречу в качестве гостей также приглашена делегация Белоруссии, а основные государства - участники формата будут представлены на уровне старших должностных лиц и спецпредставителей президентов.

По словам Захаровой, приоритетное внимание в ходе переговоров будет уделено проблематике содействия процессу урегулирования внутриполитической ситуации в Афганистане и расширению практических связей государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях. По итогам ожидается принятие совместного заявления сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров откроет седьмое заседание МФК и проведет на его полях встречу с главой МИД Афганистана Амиром Хан Муттаки. Как ожидается, встреча будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и пройдет в закрытом режиме.

Вероятно, дипломаты не оставят без внимания и заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил властям Афганистана "плохими вещами" в случае отказа передать американской стороне авиабазу Баграм. В российском МИД реакция на давление Вашингтона уже последовала. Там отметили, что Белый дом прекрасно осведомлен, что "афганский народ, который отвоевал свободу в схватке с натовцами, не станет поступаться национальным суверенитетом в ответ на ультиматумы".

О формате

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Последнее, шестое заседание, прошло в октябре 2024 года в Москве, где главным гостем выступил министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан", Амир Хан Муттаки.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора о приостановке действия запрета на деятельность движения "Талибан" в РФ. Как отмечали в МИД России, снятие террористического статуса с движения открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов. 

