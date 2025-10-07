Кабулов: ультиматум США по Баграму не будут обсуждать в московском формате

Советник министра иностранных дел РФ назвал эту тему "глупостью"

Cоветник министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Такие глупости, как ультимативные заявления США по авиабазе Баграм, не будут обсуждаться в ходе седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану. Об этом заявил ТАСС советник министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Нет, такие глупости обсуждаться не будут", - заявил дипломат, комментируя в беседе с агентством повестку предстоящего заседания.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил властям Афганистана "плохими вещами" в случае отказа передать американской стороне авиабазу Баграм. В российском МИД реакция на давление Вашингтона уже последовала. Там отметили, что Белый дом прекрасно осведомлен, что "афганский народ, который отвоевал свободу в схватке с натовцами, не станет поступаться национальным суверенитетом в ответ на ультиматумы".