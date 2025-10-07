Трансляция

Лавров открыл заседание Московского формата по Афганистану. Видеотрансляция завершена

На встречу в качестве гостей впервые приглашена делегация Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с приветственной речью на седьмом заседании Московского формата консультаций по Афганистану в гостинице "Президент-Отель".

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В мероприятии принимают участие специальные представители и высокопоставленные должностные лица. На встречу в качестве гостей также приглашена делегация Белоруссии, а основные государства - участники формата будут представлены на уровне старших должностных лиц и спецпредставителей президентов.

В своей речи Лавров отметил, что вовлечение Афганистана в политические процессы региона поспособствует деятельности экономических и многосторонних объединений, а также призвал Запад взять ответственность за восстановление страны и возместить нанесенный ее экономике ущерб.

По его словам, власти Афганистана эффективно ведут борьбу с терроризмом, а силовое присутствие внерегиональных игроков в стране может спровоцировать новые конфликты.

Лавров также проведет на полях заседания встречу с главой МИД Афганистана Амиром Хан Муттаки. Как ожидается, встреча будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и пройдет в закрытом режиме.