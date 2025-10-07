Посольство РФ назвало саботажем запрет на участие Роскосмоса в конгрессе в Сиднее

Российскую делегацию не допустили из-за невыдачи или отзыва австралийских виз

СИДНЕЙ, 7 октября. /ТАСС/. Посольство России в Австралии выразило протест Канберре в связи с решением не выдавать визы россиянам, приглашенным на 76-й Международный конгресс астронавтики в Сиднее, назвав этот недружественный шаг "очередным актом саботажа и дискриминации", противоречащим международному праву. Об этом ТАСС сообщили в посольстве.

"Российская делегация, в состав которой входили ведущие представители госкорпорации "Роскосмос", предприятий ракетно-космической отрасли и высших учебных заведений, не была допущена к участию в мероприятии из-за невыдачи или отзыва австралийских виз. Российская сторона решительно протестует против этого акта саботажа и дискриминации, который противоречит международным обязательствам Австралии", - заявили в посольстве.

Также в посольстве напомнили, что прошедшее в Сиднее мероприятие было организовано Международной федерацией астронавтики (IAF) и космическим агентством Австралии, выигравшим тендер на его проведение. "Однако австралийская сторона отказала в выдаче виз постоянным российским членам IAF, которые платят ежегодные членские взносы", - указали дипломаты, отметив также, что "запрет на выдачу виз был предрешен заранее".

"Насколько надежной в этом плане выглядит Австралия как страна - организатор любого крупного международного мероприятия, ведь в следующий раз такой же запрет может быть применен австралийской стороной к представителям любой другой нации", - подчеркнули в российском посольстве.

Участие российской делегации

76-й Международный конгресс астронавтики проходил в Сиднее с 29 сентября по 3 октября текущего года. В опубликованной программе конгресса анонсировалось, что в его работе примет участие российская делегация, в состав которой входили в том числе глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и Герой Советского Союза и РФ летчик-космонавт Сергей Крикалев. По информации Роскосмоса, накануне открытия конгресса австралийская сторона отказала в выдаче визы главе делегации, генеральному директору Роскосмоса и части делегатов, а затем аннулировала уже выданные визы других. В сопроводительном письме местный МИД, в частности, указал, что "Австралия ограничила всякое сотрудничество с Россией из-за вторжения на Украину" и "правительство страны не содействует визитам лиц, имеющих связи с российским правительством".

В сентябре 2022 года Москва выразила решительный протест в связи с противодействием участию российской делегации в работе 73-го Международного конгресса астронавтики в Париже. При этом, как указали в МИД РФ, в дипведомстве Франции заявляли о "чуть ли не добровольном отказе российской делегации" от участия в работе этого конгресса, однако позднее МИД Франции четко дал понять, что решение не приглашать Россию было политическим.