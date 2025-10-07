Историк Малышева поздравила Путина с днем рождения

Глава НЦИП поблагодарила президента за защиту исторической правды

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения, поблагодарив его за укрепление исторической памяти и защиту исторической правды. Текст поздравления ТАСС предоставили в пресс-службе НЦИП.

"Владимир Путин, как никто другой, осознает, что верность исторически сложившимся традициям, межпоколенческий диалог, историческая правда, единое историческое пространство и преемственность истории - это основа нашего мировоззрения, гражданского самосознания и ключевое условие национальной безопасности. Неоднократно подчеркивая, что выдержать вызовы сегодняшнего дня, определить будущее нашей страны, сохранить ее великий статус и развивать потенциал можно только с опорой на историческую память, президент заложил фундамент системной работы по ее укреплению. И тот факт, что понятие "историческая память" сегодня закреплено во многих стратегических документах государства, - не случайность, а результат осознанной, последовательной политики, которую определил глава государства", - сказала она.

Историк выразила благодарность главе государства "за последовательную защиту исторической правды и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей", отметив, что на их основе формируется "устойчивая, основанная на тысячелетней истории картина России: сильной, целостной и нравственно ориентированной".

По ее словам, именно благодаря "личной приверженности президента ключевым принципам исторической памяти Россия сегодня уверенно отстаивает свою историческую идентичность в условиях глобальных информационных и идеологических вызовов", а миллионы граждан "верят в сильную, суверенную и неразрывно связанную со своей великой историей Россию".

"Выбранная Владимиром Путиным линия - не только верная, но и жизненно необходимая для будущего нашей страны", - заключила Малышева.