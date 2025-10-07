Гладков поздравил Путина с днем рождения

Губернатор Белгородской области поблагодарил президента за поддержку приграничного региона

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, поблагодарив за поддержку и помощь, оказываемую региону в условиях сохраняющейся сложной оперативной обстановки.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени жителей и правительства Белгородской области, от себя лично поздравляю вас с днем рождения! <...> Благодарны вам за всестороннюю поддержку, без которой наш прифронтовой регион просто не смог бы пройти через все испытания!" - написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков добавил, что благодаря помощи президента в Белгородской области восстанавливают поврежденное атаками ВСУ жилье и предприятия, строят новые дома и квартиры для людей, чье жилье повреждено или разрушено, помогают жителям, бизнесу и военнослужащим, которые сражаются в ходе специальной военной операции.