Джабаров пообещал однозначный ответ на поставки Tomahawk Киеву

Появление Tomahawk у нацистского режима - это очень опасная вещь, отметил первый замглавы комитета СФ по международным делам

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ответ России на возможную поставку дальнобойных ракет Tomahawk Украине будет однозначным и решительным, при этом пострадать "может не только Украина". Такое мнение выразил первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Появление Tomahawk у нацистского режима - это, на самом деле, очень опасная вещь. Мало того, мы же не знаем, с какой начинкой будут Tomahawk, это сегодня они с обычной начинкой. И, кстати, мы их легко сбиваем, наши военные научились это делать. А завтра там может быть начинка - какая-нибудь грязная бомба", - сказал Джабаров на брифинге.

По его словам, в такой ситуации "никто, конечно, не успеет заметить, как начнется мировой конфликт". "Но если это (поставка ракет - прим. ТАСС) произойдет - ответ наш будет однозначным, решительным. И, в общем-то, я думаю, что пострадать может не только Украина", - добавил сенатор.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 28 сентября, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также отметил, что окончательное решение примет президент Дональд Трамп. Американский портал Axios сообщил 26 сентября, что Трамп в недавнем прошлом ответил отказом на запрос о поставках ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине.

Путин предупредил 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".