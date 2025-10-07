Патрушев рассказал о подготовке новой редакции Основ госполитики РФ в Арктике

Также разрабатывается стратегия социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Новые редакции Основ госполитики РФ в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности готовятся для защиты интересов России. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"В целях защиты национальных интересов нашей страны в Арктике по поручению главы государства готовятся новые редакции Основ государственной политики России в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности", - заявил Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

Эти документы, по словам помощника президента, определят основные цели развития арктического региона с учетом изменения геополитической и геоэкономической обстановки.

"Инструментом реализации поставленных целей будет выступать также готовящийся в настоящее время комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора", - указал он.

Документ охватит все направления государственной политики России в Арктике, в том числе защиту природной среды и обеспечение экологической безопасности.