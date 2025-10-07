Эксперт Степанов: заявление Трампа по Tomahawk может быть прикрытием

Американский лидер может так говорить ради поставки других ракет, отметил военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он "вроде бы в целом принял решение" по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине, может быть отвлекающим маневром в рамках легализации передачи Киеву других, менее мощных, но более современных ракетных систем. Такую мысль в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Громкое заявление президента США о принятии окончательного решения по Tomahawk может выступать в качестве отвлекающего маневра, своего рода "дымовой завесы" по поставкам других ракет, например, ранее вскользь озвученных в СМИ ракет семейства "Барракуда" производства Anduril Industries. В определенном смысле это легализация их возможных поставок, так как они являются менее мощными, менее дальнобойными, но вместе с тем самыми современными и более универсальными. Их применение возможно как с авианосителей (априори они проектировались под оснащение истребителей F-35), так и с наземных комплексов HIMARS. Таким образом, ведется игра на публичное повышение потенциального градуса эскалации, смягчающее последующую реакцию на поставки менее мощных ракет", - сказал он.

Степанов отметил, что недавнее заявление о готовности передать Tomahawk - это уже ставший традиционным в рамках переговорного процесса прием действующего президента США, который меняет свою тактику от мягкого подхода, нацеленного на якобы созидательный диалог до продуманной "спонтанной" агрессии, выражающейся в прямом военном силовом давлении и угрозах. Причем эта тактика распространяется не только на ключевых оппонентов Вашингтона в лице России и Китая, но и на союзников по НАТО, которые иногда выходят из повиновения и поэтому требуют ужесточения дисциплинарных мер в виде санкций и тарифов.

По мнению эксперта, администрация Трампа может быть заинтересована в боевой апробации в рамках украинского сюжета новых видов ракетного вооружения, что в дальнейшем позволит насытить ими страны Европы, представив этот шаг как успешный маркетинговый ход. Сейчас ВПК США в рамках Индустрии 2.0 реализует концепцию перевода на новые технологические рельсы своего производственного цикла, где Anduril выступает флагманом и открывает предприятия в Европе. "Барракуда" является универсальной ракетой, которая может запускаться в том числе с истребителей F-35. Степанов не исключает, что со временем данные изделия могут быть адаптированы под возможность оснащения специальной боевой частью с термоядерной боеголовкой.

Истинные планы Вашингтона вполне могут коррелировать с этими целями, и туманные формулировки Трампа о решении по поводу Tomahawk, возможно, призваны нейтрализовать последующую негативную реакцию на реальные поставки "Барракуд". "Это переговорное прощупывание, продавливание позиции и зондаж новых возможностей давления. И это попытка очень серьезного эмоционального воздействия на военно-политическое руководство России с целью склонения к переговорному процессу на условиях Запада", - делает вывод эксперт.