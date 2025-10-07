Путин 10 октября примет участие в саммите СНГ в Душанбе

Помимо президента России на встрече будут главы Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана и Армении

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 10 октября примет участие в работе саммита глав государств СНГ. Основное внимание будут уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и укреплению безопасности на пространстве СНГ. Об этом журналистам рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"В пятницу 10 октября наш президент примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что помимо российского лидера во встрече примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.

В качестве хозяина это мероприятие будет вести президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы государств вначале встретятся в узком формате. "В этом заседании принимают участие только лидеры и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев", - уточнил Ушаков. "Ожидается, что главы государств подведут итоги деятельности организации в текущем году и наметят основные задачи на перспективу. Наш президент выступает пятым по порядку русского алфавита", - рассказал представитель Кремля.

"Основное внимание в ходе заседания будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, укреплению связей на пространстве СНГ. Укрепление связей на этом направлении - это приоритет российской внешней политики", - анонсировал Ушаков. "Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам и обсудят проблемы обеспечения безопасности на пространстве всего Содружества", - добавил он.

По словам помощника президента РФ, предполагается, что уже в ходе закрытого заседания лидеры стран Содружества примут решение о переходе с 1 января 2026 года представительства в СНГ Туркмении, а также о проведении следующего саммита Содружества в Ашхабаде. Помимо этого ожидается утверждение решения о продлении полномочий генсека СНГ Лебедева на очередной трехлетний период. По словам Ушакова, этот вопрос предварительно согласован.

Расширенное заседание

Что касается встречи в расширенном составе, то в ходе этого заседания предполагается выступление Лебедева с информацией об итогах разговора в узком составе и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с докладом о деятельности Комиссии по правам человека СНГ в 2023-2025 годах.

В целом же повестка дня саммита СНГ включает более 10 вопросов. По итогам встречи будет подписан ряд многосторонних документов.

"После завершения заседания в расширенном составе Рахмон, естественно, приглашает на официальный прием, на котором тоже будут присутствовать делегации стран-участниц", - подытожил Ушаков.

Помощник президента РФ также рассказал, что на расширенном заседании саммита СНГ состоится церемония вручения президенту Таджикистана медали Межгосударственного фонда сотрудничества СНГ за заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества. "Я вообще хотел бы отметить, что нынешнее таджикистанское председательство в СНГ работало весьма успешно, проводилось много мероприятий, в том числе Форум творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ, Фестиваль молодежи и многие другие совершенно нестандартные мероприятия", - отметил Ушаков.