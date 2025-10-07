Лавров обсудил с генсеком Диалога по сотрудничеству в Азии реализацию инициатив РФ

В ходе беседы стороны затронули вопросы взаимодействия ДСА с другими региональными структурами

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА) Насер аль-Мутейри обсудили перспективные направления экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе реализацию профильных российских инициатив. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в Москве.

Отмечается, что в ходе беседы стороны затронули вопросы взаимодействия ДСА с другими региональными структурами.

"С российской стороны подчеркнута неизменная линия на продвижение кооперации в рамках ДСА, укрепление внешних связей данного форума", - отметили в ведомстве.

В МИД РФ также уточнили, что программа пребывания Насер аль-Мутейри в Москве включала консультации с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко, а также контакты с руководством ряда российских ведомств и Евразийской экономической комиссии.