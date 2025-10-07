МИД: ЕС в очередной раз пытается украсть то, что принадлежит России по праву

Директор департамента экономического сотрудничества дипломатического ведомства РФ Дмитрий Биричевский прокомментировал неоднократные попытки Евросоюза изъять замороженные российские активы

Здание МИД РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Планы Еврокомиссии выделить Украине "репарационный кредит" за счет замороженных российских средств являются неоднократной попыткой украсть то, что принадлежит РФ по праву. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Это не какие-то планы передать [активы Украине], это просто уже неоднократная попытка украсть то, что принадлежит нам по праву. И как сказал [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков, у нас есть чем ответить, поэтому пусть они подумают сто раз, прежде чем сделать свои необдуманные действия", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.