Захарова: Михалков проживает со своим народом все взлеты и падения

Официальный представитель МИД РФ отметила способность режиссера удивляться, радоваться и сопереживать

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Народный артист РФ Никита Михалков занимается не просто созерцанием художника, а сопереживает и проживает со своим народом все взлеты и падения. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на премьере документального фильма "Никита", посвященного артисту, режиссера Николая Бурляева.

"Я вижу его неравнодушие и сопереживание тому, чем и как живет народ. Это не созерцание художника через просто призму своего взгляда, это сочувствие, сопереживание и проживание со своим народом, который его питал, который его питает творчески, энергетически, всех жизненных взлетов и падений. Это и есть истинное величие художника. Не просто отстраненно наблюдать, а проживать каждую секунду, помогать и творить во благо. Я думаю, что это, по сути, его миссия", - сказала дипломат.

"Мне кажется, одно из определений или один из ярчайших показателей, индикаторов такой жизненной, внутренней силы, энергетики и духа - это способность удивляться, радоваться и сопереживать. Посмотрите на все его программы, посмотрите на все его проекты. Он действительно способен удивляться, радоваться и сопереживать. И это говорит о том, что он по-настоящему силен духом и молод душой", - добавила Захарова.