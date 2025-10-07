Захарова на примерах рассказала, как в ОБСЕ нарушают Хельсинкские принципы

Дипломат напомнила о вмешательстве в конфликт на Кипре 1974 года, бомбардировке Югославии в 1999-м и признании независимости Косово без согласия Сербии

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на примерах рассказала, как страны - члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нарушают Хельсинкские принципы.

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая сказала, что Россия "своими действиями нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов".

"Откровенная ложь, к которой уже все привыкли. Однако же в чем Валтонен права, так это в том, что принципы Хельсинки полувековой давности действительно нарушаются. И нарушаются теми, кто под ними подписался - государствами - членами ОБСЕ. Вот лишь некоторые из многочисленных примеров", - отметила она. Говоря о первом принципе о суверенном равенстве, уважении прав, присущих суверенитету, Захарова привела в пример 1974 год, когда хунта "черных полковников" в Греции вмешалась в межэтнический конфликт на Кипре и попыталась присоединить остров к Греции. "Принцип II. Неприменение силы или угрозы силой: 1999 год. Бомбардировка НАТО Югославии без мандата ООН. Принцип III. Нерушимость границ: 2008 год. Признание независимости Косово странами Запада без согласия Сербии", - указала представитель российского дипведомства.

Как отметила Захарова, Германия в 1991-1992 годах нарушила четвертый принцип о территориальной целостности государств, когда признала независимости Словении и Хорватии в разгар этнонационального конфликта в Югославии, что ускорило распад южнославянского государства. "Принцип V. Мирное урегулирование споров: 1995 год. Операция "Буря" - вопреки посредническим попыткам ОБСЕ и третьих сторон в этнонациональном конфликте между Хорватией и Республикой Сербской Краиной Загреб отказался от мирного разрешения и перешел к этническим чисткам", - продолжила она.

Кроме того, шестой принцип о невмешательстве во внутренние дела был нарушен в 2014 году, когда на Украине Западом был срежиссирован "Майдан" и поддержан переворот.

"Как вы догадываетесь, ни по диплому, ни по опыту работы Элина дипломатом не является и никогда не была. Технолог, менеджер городских мероприятий, финансист - только не специалист по международным отношениям. Западной Европе профессионалы на руководящих постах не нужны. Какое место в структуре мирового организма у ЕС, который контролирует гинеколог Урсула [фон дер Ляйен], всем понятно", - заключила официальный представитель МИД РФ.