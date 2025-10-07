Россия и Лаос подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства

В МИД РФ отметили, что стороны акцентировали стремление к продвижению динамичного политического диалога

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия и Лаос подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства между двумя странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В российском дипведомстве проинформировали, что 7 октября в особняке МИД России состоялось открытие выставки архивных документов и фотографий, посвященной 65-летию установления российско-лаосских дипломатических отношений. В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и посол Лаоса в РФ Сипхандон Ойбуабудди.

"В приветственных выступлениях был подтвержден настрой на развитие стратегического партнерства между двумя странами, основанного на давних традициях дружбы, доверия и взаимопомощи. Акцентировано стремление к продвижению динамичного политического диалога, активизации торгово-экономической кооперации и культурно-гуманитарных обменов", - отметили в министерстве.

"Отмечена близость или совпадение подходов по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня. Дана высокая оценка взаимодействию в международных структурах, прежде всего, на площадке ООН и в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН", - заключили в МИД РФ.