Постпред РФ Аляутдинов сообщил о кризисе в ЮНЕСКО из-за политизации организации

Настало время для перенастройки деятельности учреждения в соответствии с мандатом, считает Ринат Аляутдинов

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) находится в системном кризисе из-за ее политизации странами Запада, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.

"Сегодня ситуацию в организации характеризуем как системный кризис. Его причина - в губительной политизации ЮНЕСКО, ставшей результатом двойных стандартов группы стран, продвигающей свои конъюнктурные интересы в ущерб ее программной деятельности", - указал постпред.

По его словам, "пришло время провести необходимую перенастройку деятельности ЮНЕСКО в строгом соответствии с мандатом и межправительственным статусом организации". "Видим в этом первостепенные задачи нового гендиректора Халеда аль-Анани. Выступаем за повышение эффективной работы ее секретариата, который должен действовать строго в рамках устава, его положений о статусе международных должностных лиц и формироваться на основе справедливой географической представленности", - подчеркнул Аляутдинов.

Он заметил, что "большинство стран глобального Юга устали от навязанной государствами Запада политизации ЮНЕСКО, а также того, что секретариат во главе с француженкой Одре Азуле стал забывать об уставных обязанностях международных должностных лиц быть непредвзятыми и нейтральными в своей работе".

6 октября Исполнительный совет ЮНЕСКО избрал представителя Египта аль-Анани новым гендиректором организации. По словам Аляутдинова, "уверенная победа на выборах египетского кандидата обусловлена не только его высокими профессиональными компетенциями и богатым академическим и управленческим опытом, но и теми программными ориентирами, которые он обозначил в ходе своей длившейся более двух лет избирательной кампании". "Речь идет, в частности, о продвижении объединительной повестки дня, повышении роли стран-членов в формировании курса организации и оказании помощи развивающимся странам", - сказал постпред РФ.

54-летний аль-Анани работает профессором египтологии в Университете Хелуана, где преподает уже более 30 лет, а также имеет докторскую степень по египтологии Университета Монпелье III (Университет Поля Валери). Он возглавлял Национальный музей египетской цивилизации (2014-2016) и Каирский египетский музей (2015-2016). С 2016 по 2022 год ученый занимал должность министра по делам древностей, а позже - министра туризма и по делам древностей.