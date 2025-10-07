Песков: Путин заслушал доклад об обстановке на фронтах
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел совещание, во время которого заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах", - сообщил Песков.