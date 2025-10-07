Реклама на ТАСС
Песков: Путин заслушал доклад об обстановке на фронтах

В свой день рождения президент работает в родном Санкт-Петербурге
Редакция сайта ТАСС
18:00
обновлено 18:01

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел совещание, во время которого заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В свой день рождения президент работает в родном Санкт-Петербурге.

"В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах", - сообщил Песков. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСанкт-Петербург