Путин посетил Петропавловский собор и возложил цветы к гробу Петра I в Петербурге

Президент также пообщался с настоятелем храма

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин свой день рождения провел в родном Санкт-Петербурге. Там он посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, а также провел совещание с командующими группировками войск, которые доложили об обстановке на фронтах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент России Владимир Путин в первой половине дня посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск", - рассказал Песков.

Он также сообщил, что вместе с ними Путин возложил цветы к гробу Петра I и пообщался с настоятелем храма.