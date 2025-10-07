Путин обсудил с Совбезом безопасность информационной инфраструктуры
Редакция сайта ТАСС
18:14
обновлено 18:27
НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Обеспечение безопасности информационной инфраструктуры стало темой оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое он провел по возвращении из Санкт-Петербурга по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огареве.
"Обсудим сегодня вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры", - обратился Путин к участникам совещания.