Путин обсудил с Совбезом безопасность информационной инфраструктуры

Президент России провел совещание по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огареве
Редакция сайта ТАСС
18:14
обновлено 18:27
НОВО-ОГАРЕВО, 7 октября. /ТАСС/. Обеспечение безопасности информационной инфраструктуры стало темой оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое он провел по возвращении из Санкт-Петербурга по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огареве.

"Обсудим сегодня вопросы обеспечения безопасности объектов информационной инфраструктуры", - обратился Путин к участникам совещания. 

