Дмитриев: для защиты интересов семьи Байденов могло использоваться влияние США

Аналитики ЦРУ считали документ важным, но распространение остановили по просьбе экс-президента США, отметил глава РФПИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Защита личных интересов семьи экс-президента США Джо Байдена могла осуществляться за счет американского влияния. Такое мнение выразил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя рассекреченный доклад ЦРУ о поездке Байдена в Киев, где упоминались подозрения относительно наличия у его семьи связей с коррупцией на Украине.

"ЦРУ только что рассекретило внутренний доклад, показывающий, как [бывший президент США] Джо Байден лично вмешивался, чтобы заблокировать распространение отчета о коррупции своей семьи на Украине. <…> Аналитики ЦРУ считали документ важным, но распространение остановили по просьбе Байдена. <…> Факты указывают: американское влияние могло использоваться для защиты личных интересов семьи Байденов", - написал Дмитриев в Telegram-канале.

Ранее директор разведывательного управления США Джон Рэтклифф опубликовал в Х рассекреченные документы, согласно которым Джо Байден в 2016 году, когда занимал пост вице-президента США, выступил против распространения отчета ЦРУ о его поездке в Киев. В отчете говорится о реакции украинских властей на поездку Байдена в Киев в декабре 2015 года. По данным сотрудников ЦРУ, украинская сторона посчитала, что Байден прибыл в Киев лишь ради выступления с "речью на общие темы и не намеревался обсуждать содержательные вопросы". Как подчеркивается в отчете, некоторые украинские должностные лица "рассуждали о внимании СМИ к предполагаемым связям семьи вице-президента США с коррупцией в бизнесе на Украине". Упомянутые украинские чиновники посчитали это проявлением властями США "двойных стандартов" в отношении коррупции.