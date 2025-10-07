Реклама на ТАСС
Захарова на фоне кризиса во Франции пошутила, что Макрона "доконал теневой флот"

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на сообщение о том, что Макрон собирается выступить с заявлением
Редакция сайта ТАСС
07 октября, 22:03

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне кризиса во Франции пошутила, что французского лидера Эмманюэля Макрона доконал "российский теневой флот".

Дипломат обратила внимание на сообщение СМИ о том, что Макрон намерен выступить с заявлением вечером 8 октября.

"Российский "теневой флот" доконал?" - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Макрон заявил о задержании у берегов Франции танкера, якобы принадлежащего "теневому" российскому флоту, а также об открытии французской прокуратурой расследования в связи с некими "грубыми нарушениями" со стороны экипажа.

Президент РФ Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера. По его словам, танкер был захвачен в нейтральных водах без всякого основания.

3 октября появились сообщения, что по данным службы Marinetraffic, отслеживающей перемещение кораблей, танкер возобновил свой путь.

О ситуации во Франции

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. В понедельник вечером Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны". В случае провала этих переговоров он пообещал "взять на себя ответственность" за дальнейшие решения, о чем сообщили СМИ со ссылкой на окружение французского лидера. Что именно кроется за этой формулировкой, в Елисейском дворце не пояснили. 

