Пушков: возможность поставок Украине Tomahawk выглядит как путь к войне США и РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk, если оно будет одобрено Вашингтоном, выглядит как путь к неограниченной войне против России. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков Telegram-канале.

"Пока решение предоставить Украине Томагавки выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?" - отметил Пушков.

Кроме того, как добавил сенатор, на Западе публично обсуждается само по себе политическое решение - давать или не давать, "но не те вопросы, которые на деле должны обсуждаться, и не последствия таких поставок (если они будут). А напрасно, так как к "Томагавкам" есть очень серьезные, я бы сказал, критические вопросы".

Пушков отметил, что в настоящее время у Украины нет военных кораблей и морских платформ, с которых ракеты могли бы запускаться. "Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими? ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы. В-третьих, какие предполагаемые цели будут поражать эти ракеты с дальностью 2 500 км? В-четвертых, какое число "Томагавков" намерены США продать Европе для Украины? И, наконец, чего Трамп рассчитывает добиться, если в итоге примет такое решение?" - написал сенатор.

Как утверждал 6 октября Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.