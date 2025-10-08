Захарова: Макрон нелепо пытается отвлечь французов от проблем в стране

Президент Франции должен бояться собственного народа, считает официальный представитель МИД России

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон нелепыми попытками, в том числе ситуацией с задержанием у берегов страны танкера, просто хочет увести внимание от внутренних проблем в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Sputnik".

"Я думаю, что ему [Макрону] надо пугаться своего собственного народа, над которым он буквально издевается. Он издевается над здравым смыслом в принципе, и над своим собственным народом, - отметила дипломат. - Об этом говорили мы неоднократно, сколько было сделано заявлений официальных лиц, сколько об этом писали эксперты. О чем именно? О том, что нелепыми, глупейшими, абсолютно неадекватными попытками каким-то образом возложить ответственность за все, что угодно, начиная от <...> полета дронов, якобы <...> хакеров, что там еще было, какие-то экономические проблемы, до вот последнее, это берем в кавычки, - "теневой флот", Макрон просто пытается увести взгляд и переключить обсуждение своих созданных внутренними <...> предпосылками и причинами проблем и придумать нелепое оправдание".

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина.

До этого Макрон заявил о задержании у берегов Франции танкера, якобы принадлежащего "теневому" российскому флоту, а также об открытии французской прокуратурой расследования в связи с некими "грубыми нарушениями" со стороны экипажа.

Президент РФ Владимир Путин назвал пиратством задержание Францией танкера. По его словам, танкер был захвачен в нейтральных водах без всякого основания.