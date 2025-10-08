Захарова: выборы в Молдавии "рисуют"

Официальный представитель МИД России заявила, что то, как власти в Кишиневе отмеряют голоса избирателей требует "специального инструментария"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Символом нынешнего периода Молдавии станет набор для черчения, выборы в этой стране "рисуют", а голоса "отмеряют". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Что касается [президента Молдавии Майи] Санду и ее режима, то там просто, мне кажется, символом этого периода станет набор для черчения. Помните, продавались, они и сейчас продаются, такие коробочки серо-графитового цвета, в которых лежали циркуль, стержни, транспортир и масса других нужных и полезных вещей для черчения, - сказала дипломат. - То, как они себе рисуют выборы, и то, как они себе отмеряют голоса избирателей, конечно, требует "специального инструментария". Это очевидно".

По итогам выборов, которые огласил ЦИК, учрежденная Санду Партия действия и солидарности получает 55 мандатов в 101-местном парламенте - на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года. Оппозиционный Патриотический блок получил 26 мандатов, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" и "Демократия дома" - по 6.