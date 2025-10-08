Рябков призвал США трезво подойти к вопросу поставок Украине Tomahawk

Появление таких систем, если до этого дойдет, не повлияет на решимость России добиться поставленных целей СВО, отметил замглавы МИД РФ

Крылатая ракета Tomahawk © Mark Wilson/ Getty Images

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Передача Украине крылатых ракет Tomahawk приведет к качественному изменению обстановки, но не повлияет на цели специальной военной операции. Москва призывает Вашингтон трезво и здраво подойти к вопросу соответствующих поставок Киеву, заявил в журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как подчеркнул замминистра, появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать "качественное изменение обстановки", но не повлияет на решимость России добиться поставленных целей СВО.

"Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации", - подчеркнул Рябков.

Как утверждал 6 октября президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.