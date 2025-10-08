Рябков: США давно идут по пути приведения в готовность работы по ядерным испытаниям

Некоторое время назад Россия отфиксировала свою позицию на этот счет, заявил замглавы МИД

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Вашингтон давно идет по пути приведения инфраструктуры, необходимой для действий по ядерным испытаниям, в состояние готовности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действий, в состояние готовности. Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию на этот счет. Особенно развернуто это было сделано, когда принималось решение об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - прим. ТАСС) российской стороной", - сказал замминистра.

По его словам, Россия ответит зеркально, и реакция не заставит себя ждать.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия видит, что "кое-кто готовит" ядерные испытания, и зеркально ответит, если их все-таки проведут.