Рябков: Россия зеркально ответит, если кто-то проведет ядерное испытание

Замглавы МИД РФ отметил, что реакция Москвы не заставит себя долго ждать

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москва ответит зеркально, и реакция не заставит себя ждать, если та или иная страна примет ошибочное и вредное для мировой безопасности решение о проведении ядерных испытаний. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра отметил, что Вашингтон давно идет по пути приведения инфраструктуры, необходимой для действий по ядерным испытаниям, в состояние готовности. "Я хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действий, в состояние готовности. Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию на этот счет. Особенно развернуто это было сделано, когда принималось решение об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - прим. ТАСС) российской стороной", - сказал замминистра.

"Если в той или иной столице, которая обладает соответствующим потенциалом, будут приняты ошибочные и вредные для международной безопасности решения о проведении испытаний - и Вашингтон, разумеется, прежде всего в данном контексте в фокусе нашего внимания, то тогда с нашей стороны последует зеркальная реакция, и она не заставит себя ждать", - добавил Рябков.

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия видит, что "кое-кто готовит" ядерные испытания, и зеркально ответит, если их все-таки проведут.