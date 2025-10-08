Грызлов: РФ на фоне деградации ОБСЕ призывает определить принципы безопасности в Европе

Дипломат напомнил, что 28 октября в Минске состоится очередная Международная конференция по евразийской безопасности

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Европейским странам необходимо определить дальнейшие принципы взаимодействия в связи с продолжающейся деградацией европейской архитектуры безопасности. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"На фоне продолжающейся деградации европейской системы безопасности, включая ОБСЕ, важно определить единые для расположенных на Евразийском континенте государств принципы взаимодействия. Исходим из того, что их можно было бы зафиксировать в предложенной белорусскими друзьями Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, к разработке проекта которой Россия и Беларусь совместными усилиями подключают другие государства - члены ШОС. Мы стремимся в полном объеме использовать преимущества, которые дает нам общее пространство доверия и сотрудничества", - сказал он в ходе выступления в Белорусском институте стратегических исследований.

Дипломат напомнил, что 28 октября в Минске состоится очередная Международная конференция по евразийской безопасности, которая проводится по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко и при всеобъемлющей поддержке России. "На обсуждение в рамках конференции Россия вместе с Беларусью выносят проект Евразийской хартии. Считаем, что этот документ не просто отвечает требованиям нынешнего времени, но и позволит создать задел в сфере обеспечения региональной безопасности на десятилетия вперед", - отметил Грызлов, которого цитирует пресс-служба посольства.

Он также подчеркнул, что тектонические сдвиги в глобальной политике и экономике требуют адекватной трансформации системы международных отношений и влияют на деятельность каждого ее участника. "Члены ШОС последовательно выступают за обеспечение представленности развивающихся стран в органах управления ООН", - добавил посол.