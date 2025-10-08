Захарова: РФ очень жестко ответит, если ЕС передаст Украине российские активы

По словам официального представителя МИД РФ, тяга к мошенничеству у еврочиновников все еще уступает страху перед правовыми последствиями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москва примет очень жесткие ответные меры, если Евросоюз передаст Киеву российские активы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еврочиновники пытаются бесцеремонно прикарманить российские средства - чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше. Однако продвигаемая ими жульническая схема кредитования [Киева] вызвала крайне сдержанную реакцию во многих европейских же столицах. Тяга к мошенничеству все еще уступает страху перед правовыми последствиями, а также ответными мерами. Повторяю еще раз, эти меры будут очень жесткими", - отметила дипломат.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал полных юридических гарантий от всего ЕС для экспроприации активов РФ. По данным источников FT, его позиция "вызвала раздражение" некоторых коллег на неформальном саммите Евросоюза в Копенгагене. Они указали, что Бельгия делает недостаточно для поддержки Украины. Чиновники в самом королевстве поддержали премьера, заявив, что он поступает так для "защиты национальных интересов".

О замороженных активах

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом российских резервов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.