Захарова: должности евродипломатов теперь занимают мошенники или профаны

Эти люди нужны, так как они не задают вопросов и становятся "инструментами", отметила официальный представитель МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Должности европейских дипломатов сейчас занимают либо самые настоящие махинаторы и мошенники, либо абсолютные профаны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На позициях евродипломатов теперь расставлены либо самые настоящие махинаторы, мошенники, по которым плачет сама юстиция того же самого Европейского союза, либо абсолютные профаны", - констатировала она.

"Люди, которые не имеют никакого представления о том, что такое есть дипломатия, ровно для того, чтобы не задавали вопросов и ничего не смыслили, становились инструментами вот в этой самой эскалации", - указала Захарова.