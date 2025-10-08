ГД приняла в I чтении законопроект о повторном заверении списка кандидатов на выборы

Изменения коснутся закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о повторном заверении избирательной комиссией списка кандидатов на выборы, если решение об отказе в заверении списка было отменено.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в мае. Изменения коснутся закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

Согласно проекту, если решение избирательной комиссии об отказе в заверении списка кандидатов, а также списка кандидатов по одномандатным округам отменено избирательной комиссией или судом, то организующая выборы избирательная комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос о заверении. При этом заверить список необходимо не позднее через один день после вступления в силу соответствующего решения.

В случае принятия решения о заверении списка кандидатов документы, необходимые для регистрации списка, могут быть представлены в избирательную комиссию после истечения установленного законом срока их представления, но не позднее чем через пять дней со дня принятия решения и не позднее чем за 15 дней до голосования. Отмечается, что предлагаемое регулирование позволит участь в том числе случаи досрочного голосования.