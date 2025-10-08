Белоусов провел переговоры с министром обороны Таджикистана

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере обороны, сообщили в российском военном ведомстве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Таджикистана генерал-полковником Эмомали Собирзодой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

